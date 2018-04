Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Müller: "Automobilindustrie sollte Ersatz bieten"

"Die Politik muss auf der Seite der Autokunden, der Umwelt, unserer Gesundheit stehen. Sie darf nicht mehr so nah an der Automobilindustrie sein", so Klaus Müller, Vorsitzender Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Ideen zu Sammelklagen und …