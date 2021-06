"Der Bund wird sich mit 70% der Finanzierung an der Wasserstoff-Transformation beteiligen", so Andreas Pinkwart (FDP), Wirtschaftsminister in NRW. Man müsse "erheblich investieren".

6 min 6 min 17.06.2021 17.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.06.2022 Video herunterladen