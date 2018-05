Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Konflikt um katalanisches Unabhängigkeitsreferendum

In Katalonien, der spanischen Provinz, spitzt sich die Lage zu. Die katalanische Regionalregierung will am Sonntag ein Referendum über die Unabhängigkeit durchführen. Der spanische Präsident sieht dies als "verfassungswidrig".