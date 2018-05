Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Kramer wird ZDF-Experte bei der WM

Christoph Kramer verstärkt bei der WM in Russland das Experten-Team des ZDF. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach wird in der Vorrunde die WM-Spiele am Nachmittag analysieren.