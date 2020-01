Krischer: "Kein Lagerdenken"

"Die Zeiten des politischen Lagerdenkens sind vorbei", so Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender B'90/Die Grünen. Es gehe vielmehr um "inhaltliche Fragen, die am Ende in Koalitionen angepackt werden müssen."

Beitragslänge: 5 min Datum: 02.01.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.01.2021