Bei den US Open in New York diesmal nicht zu den Favoriten zu zählen, findet Alexander Zverev sogar als "angenehm". Nun gilt es für Deutschlands Nummer eins im Tennis, in New York das Positive aus der Krise rauszuholen.

Beitragslänge: 1 min Datum: 26.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.09.2019