Kult-Dessert Spaghetti-Eis wird 50

Das spezielle Eis servierte der Dario Fontanella zum ersten Mal 1969 in seiner Eisdiele in Mannheim. Ein Patent für sein Rezept hat er nicht. Spaghetti-Eis gibt es inzwischen auch in den USA.