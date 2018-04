Kunstrebellion in Preußen

Mit einem Trick hatte der aufmüpfige Tschudi die Ankaufprozedur umgangen: Er ließ sich von wohlhabenden privaten Stiftern Geld geben und jubelte dann dem Kaiser das Bild als Schenkung unter. Manet hing nun in der Hauptetage. Die Konservativen waren empört: ausländische Kunst, dazu noch anzüglich und unsittlich! Die schwüle Atmosphäre im Wintergarten, ein Paar, das vielleicht gar kein Ehepaar war - damals Erotik pur, heute ein Meilenstein.





Mit diesem Bild begann sich die Nationalgalerie auf den Weg in die Moderne zu begeben, meint Angelika Wesenberg. Doch erst mal verbannte der Hobbymaler Wilhelm II. das Werk in die obere Etage, außerdem mussten ab diesem Zeitpunkt auch alle Schenkungen von ihm persönlich genehmigt werden. Doch die Nationalgalerie hatte als erstes Museum überhaupt - ein Meisterwerk von Manet!