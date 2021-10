Lambsdorff: "künstliche Migrationskrise"

"Die Regierung in Belarus läd diese Menschen ein", damit gäbe es keine rechtliche Grundlage zum Grenzübertritt, so Alexander Graf Lambsdorff, FDP, zur Situation an der polnischen Grenze.

