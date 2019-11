Auch der zurückgetretene Diskus-Star Robert Harting übt scharfe Kritik an der Leichtathletik-WM in Katar. Nicht das Geld sollte den Ausschlag bei der Vergabe von Titelkämpfen geben, so Harting, sondern ein Herz für den Sport.

Beitragslänge: 3 min Datum: 07.10.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.10.2020