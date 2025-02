Leverkusen gewinnt Pokal-Krimi

von Heiko Klasen 06.02.2025 | 05:30 |

Einmal mehr rettet sich Bayer Leverkusen last minute in die Verlängerung und dreht ein 2:0 in ein 3:2. Somit sichert sich die Werkself den Einzug ins Halbfinale.