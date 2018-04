Links zur Netzschau vom 07.02.2012

ACTA ist die Abkürzung für ein internationales Urheberschutz-Abkommen. Das sieht in der deutschen Fassung so aus. Im Grundsatz geht es darum, Produktpiraterie zu bekämpfen: Das betrifft sowohl Offline, als auch Online. Zum Beispiel gefälschte Medikamente oder T-Shirts, genauso wie Dokumente im Internet. Also auch kopierte Filme und Musik.