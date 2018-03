Links zur Netzschau vom 29.11.2011

Die Kollegen von CNN haben sich zur Weltklimakonferenz in Durban etwas einfallen lassen. Jeder darf per Twitter eine Idee zum Klimaschutz "einpflanzen" auf diesem Globus hier. Und alle anderen können diese Idee weiter entwickeln und alle Ideen bewerten und so wächst aus einer kleinen Idee ein ganzer Baum. Bestehend aus Ideen der Twitteruser.