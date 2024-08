Henfling: "Auf Integrationsfragen setzen"

23.08.2024 | 05:30 |

Madeleine Henfling, Spitzenkandidatin der Grünen in Thüringen plädiert dafür "in der Migrationspolitik vor allen Dingen auf die Integrationsfragen zu setzen" und die Menschen "schnell in Arbeit zu bringen".