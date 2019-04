Lauf, Mitri, lauf!

42,195 Kilometer - das ist die längste olympische Laufdisziplin. Jedes Jahr im September laufen in Berlin über 40.000 Menschen den Berlin-Marathon. Dieses Jahr will sich moma-Moderator Mitri Sirin unter die Sportler mischen. Sein persönliches Ziel: Die Strecke in weniger als vier Stunden packen. Respekt, Mitri! Wird unser Moderator die schweißtreibende Challenge packen?