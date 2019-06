Der ehemalige Stürmer, geboren an Heiligabend 1965 in Ulm, verbrachte den Großteil seiner Spielerkarriere beim TSF Ditzingen, für den er in 110 Regionalligaspielen 35 Tore erzielte. Zu Beginn seiner Laufbahn bestritt der gelernte Diplom-Ingenieur zudem 34 Zweitligaspiele für den SSV Ulm.