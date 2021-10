Mediathektipp mit Anna-Rebekka Helmy

Spy City

Fesselnde Thriller-Serie mit Dominic Cooper als britischer MI-6-Agent, der kurz vor dem Mauerbau in Berlin 1961 einen Verräter in den eigenen Reihen finden muss.



Wir

Sind meine Träume in Erfüllung gegangen? Bin ich glücklich? In der Dramaserie geht es um das Leben und die Liebe eines Freundeskreises in den Dreißigern.



Arte Hip Hop

An die Mikrofone, fertig, los! Von den großen Namen des Rap bis hin zu den aufstrebenden Stars des Genres - sehen Sie sich hier unsere ganz spezielle Hip-Hop-Kollektion an. Auf jeden Fall mit im Gepäck? Killer-Punchlines und scharfe Flows!

In der Arte-Mediathek