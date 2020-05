"In diesem Song geht es darum, sich selbst zu akzeptieren, in letzter Konsequenz", sagt Melanie C, ehemals Mitglied der Pop-Girlband "Spice Girls", über ihre neue Single "Who I Am".

Beitragslänge: 7 min Datum: 04.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 04.08.2020