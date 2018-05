Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Steudtner: "Nie Hoffnung aufgegeben"

"Das, was wirklich schwer war, war die Vorstellung, wenn es wirklich 10 bis 15 Jahre werden. Was ist meinen Kindern, was ist mit meinen Eltern", so Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner zu seiner Haft in der Türkei.