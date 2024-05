Migration: "Der Wille weiterzulaufen"

von Ulf Röller 14.05.2024 | 05:30 |

"Man muss sich das klarmachen: Diese Leute sind in einem Überlebenskampf. Da sterben viele", so ZDF-Korrespondent Ulf Röller zu Fluchtbewegungen in Nordafrika. Die EU schaue dabei weg.