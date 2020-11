Bei neuen Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko in Belarus sind vermummte Sicherheitskräfte am Sonntag gegen Demonstranten vorgegangen. "Es war ein Sonntag mit massiver Gewalt", so ZDF-Korrespondent Christian Semm.

