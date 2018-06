Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - momaMomente: Leider nicht erreichbar

So kann's gehen: großer Box-Deal für Axel Schulz, doch der ahnt nichts von seinem Glück. Denn sein Management kann ihn nicht erreichen. Und woran liegt's? An Thomas Skulski vom #ZDFmoma. 20 Jahre später folgt das Geständnis, in Folge 17 der #momaMomente.