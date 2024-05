moma vor Ort: "Europa-Euphorie"

03.05.2024 | 05:30 |

"Wir überstehen auch jegliche Krisen hier [in Saarbrücken]", so Corina Mörsdorf vom Bildungszentrum Völklingen. Aber jeder denke auch an sich, so Susanne Freitag-Carteron, Leiterin ZDF-Studio Saarbrücken.