moma vor Ort: "Mehr auf Grenzregionen hören"

03.05.2024 | 05:30 |

"Man muss definitiv auf die Grenzregionen hören […], da erlebt man das, was eben noch nicht zusammenpasst", so Anke Rehlinger (SPD), Ministerpräsidentin Saarland. "Europa muss zusammenhalten", so Stahlarbeiter Thomas Dahm.