Die Künstlerin Claudia Simmer verlor - so wie viele andere - ihr Haus in der Flutkatastrophe. Dem ZDF-Morgenmagazin erzählt sie, was in der Katastrophennacht passierte.

