US-Statement: "Mit Vorsicht zu genießen"

04.04.2025 | 05:30 |

Rubios Aussage sorge für "große Erleichterung" in Brüssel, so Stefanie Babst, ehem. Stellv. Nato-Generalsekretärin. Doch sie stehe "im deutlichen Gegensatz zur konkreten Politik" in Washington.