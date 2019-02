Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Annen: "Doppelstrategie entwickeln"

„Wir haben jetzt zum ersten Mal Hoffnung, in Washington einen Gesprächspartner zu finden“, so Niels Annen, Außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Aber, „kein Mensch weiß, ob Herr Tillerson am Ende Einfluss hat auf die Entscheidungen von Präsident …