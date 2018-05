Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - CAS-Entscheidung: "Schallende Ohrfeige"

Die prinzipielle Startberechtigung für 28 russische Sportler bedeutet nicht, dass diese Athleten automatisch an den Spielen in Pyeongchang teilnehmen. "Es dürfen nur russische Sportler teilnehmen, die ausdrücklich vom IOC eingeladen worden sind", so …