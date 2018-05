Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Nordirak: Zurückhaltung der Bundeswehr

"Der IS ist im Nord-Irak weitestgehend besiegt", sagt ZDF-Korrespondent Uli Gack. Damit muss auch in Frage gestellt werden, ob der Bundeswehreinsatz in der Region "noch zeitgemäß" ist.