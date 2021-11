Nordischer Kombinierer vor großem Sprung

Auch in dieser Wintersport Saison planen Eric Frenzel und Johannes Rydzeck wieder ganz vorne anzugreifen. Was sie dafür getan haben und wen es zu schlagen gilt, zeigen wir in unserer Vorschau.

Videolänge: 1 min Datum: 18.11.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.11.2023 Video herunterladen