Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Reaktionen auf Nordkoreas Raketentest

Die UNO verurteilt den erneuten Raketentest Nordkoreas, so Johannes Hano, ZDF-Korrespondent in New York. "Nordkorea beeindruckt das überhaupt nicht", berichtet Thomas Reichart, Ostasien-Korrespondent.