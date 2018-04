Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - NSU-Prozess: "Urteil frühestens im November"

Am 31. August werde die Bundesanwaltschaft ihr Plädoyer fortsetzen und ein Strafmaß fordern, so Sarah Schuhen, ZDF-Reporterin in München. Plädoyers von Nebenklägern und Verteidiger folgen. Ein Urteil im NSU-Prozess sei frühestens im November zu …