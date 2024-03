IOC: Ausschluss bei der Eröffnungsfeier

von Meili Scheidemann 20.03.2024 | 05:30 |

Russische und belarussische Athleten dürfen nicht an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris teilnehmen. Dies hat das IOC jetzt nach Beratungen in Lausanne beschlossen.