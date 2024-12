Packstationen in der Weihnachtszeit

23.12.2024 | 05:30 |

Besonders zur Weihnachtszeit werden viele Pakete verschickt. "Meist liegt das Paket um die Ecke in einem Kiosk", so ZDF-Reporter Markus Wolsiffer. Er schaut sich deshalb im Kiosk der Familie Sönmez in Wiesbaden um.