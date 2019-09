Gleich zwei neue deutsche Bestzeiten am zweiten Tag der Para-Schwimm-WM in London: Die 15-jährige Berlinerin Mira Jeanne Maack schwamm im Finale mit nationalem Rekord auf Rang sechs. Gina Böttcher wurde in ihrem Endlauf Vierte.

Beitragslänge: 1 min Datum: 11.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.09.2020