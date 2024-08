Paralympics: Valentin Baus im Portrait

von Julia Müller-Runjaic, Dunja Abbas 22.08.2024 | 05:30 |

Valentin Baus hat schon alles gewonnen, was es im Para-Tischtennis zu gewinnen gibt: Weltmeister, Europameister und Paralympics-Sieger von Tokio. In Paris will der 28-jährige erneut Gold holen.