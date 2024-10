"Protest war groß, laut und friedlich"

29.10.2024 | 05:30 |

Zehntausende Georgier haben vor dem Parlament in Tiflis die Annullierung der in ihren Augen gefälschten Wahl vom Wochenende verlangt. "Der Protest war groß, laut und friedlich", so ZDF-Korrespondent Armin Coerper.