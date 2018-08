Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Paula Hawkins zu "Into the Water"

Sie habe ihr Buch all denen gewidmet, die gegen den Strom schwimmen. Wasser und Flüsse seien auch die Leitmotive ihres neuen Spannungsromans "Into the Water", so "Girl on the Train"-Bestseller-Autorin Paula Hawkins.