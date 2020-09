Tschentscher: "Schaden für Demokratie"

"Wir haben hier in Hamburg eine gemeinsame Haltung. Wir machen keine Geschäfte mit Populisten und das ist gut für unsere Stadt", so Peter Tschentscher, SPD-Spitzenkandidat in Hamburg, vor der Bürgerschaftswahl.

something 9 min something 14.02.2020 Video verfügbar bis 14.02.2021 Video herunterladen