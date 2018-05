Peter Twiehaus schaut in die Kochtöpfe Südtirols

Das Schöne am Reisen sind die neuen Anregungen für die Sinne. Der Blick in die fremde Küche trägt mit zum sinnlichen Erlebnis bei: Gewürze und Kräuter riechen, andere Zubereitung und Verarbeitung erfahren - die Landschaft mit dem Gaumen ertasten. Peter Twiehaus ist zu einer Sommerreise in den Süden aufgebrochen und hat bei uns und in den Nachbarländern typische Rezepte erkundet. Wunderschöne Landschaften hat er erlebt und durfte köstliche Gerichte probieren. Für das Morgenmagazin hat er ein Reisetagebuch geführt und die Rezepte mitgebracht. Heute: Südtirol