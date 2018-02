Pixelgeschenke

Einen völlig anderen Ansatz hat Minecraft gewählt. Hier erwacht der Spieler als grob gestaltetes Pixel-Männchen in einer genauso pixeligen Umgebung. Thema sind aber auch keine Grafikorgien sondern: die unbegrenzte Freiheit. Denn in Minecraft kann der Spieler bauen - und zwar ALLES, was er will. Dazu gibt es ein Grundarsenal an Baustoffen, die teilweise interaktiv sind, wie zum Beispiel Feuer- und Wasserklötzchen.