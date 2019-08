Mit Magie und Dinkelpasta

Die technischen Fähigkeiten passte er so überzeugend an die Robustheit und Schnelligkeit der Bundesliga an, dass Bayern München ihn abwarb und er von seinem Mitspieler Mehmet Scholl geadelt wurde. Pizarro sei der beste Spieler, mit dem er jemals zusammengespielt habe, sagte Scholl. Das sahen nicht alle bei Bayern so. "Claudio hatte nie schlimme Verletzungen, weil er nicht richtig in den Zweikampf gegangen ist", sagte Giovane Elber der ZEIT. "Das hat mich genervt, weil ein Mittelstürmer in den Zweikampf gehen muss. Er ist ein Fuchs, ein Schlitzohr!"