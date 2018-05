Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Polizei sucht nach Lebensmittelerpresser

In Friedrichshafen am Bodensee wurde vergiftete Babynahrung in einem Supermarkt gefunden. Nun droht der unbekannte Erpresser mit weiteren Taten, sollten deutsche Supermarktketten nicht 10 Millionen Euro zahlen.