Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Pressefreiheit in der Türkei

In der Türkei sind wieder Journalisten zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Der Vorwurf wie so oft: Verbreitung von Terrorpropaganda. Über 150 Journalisten sollen derzeit in der Türkei in Haft sein.