Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Presseschau mit Annett Meiritz

Ob Software-Systeme zur Gesichtserkennung eine sinnvolle Maßnahme seien, sei noch zu früh zu beurteilen, so Annett Meiritz von "Spiegel Online". In jedem Falle müsse sie, wie derzeit vom Bundesinnenministerium in Berlin am Bahnhof Südkreuz durchgeführt, …