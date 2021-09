Presseschau mit Maria Fiedler

"Die Linke befindet sich in einer schwierigen Situation und kämpft dagegen, in Bedeutungslosigkeit zu versinken", so Maria Fiedler vom Tagesspiegel, zum Regierungswunsch der Linkspartei.

3 min 3 min 07.09.2021 07.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.09.2023 Video herunterladen