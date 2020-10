Presseschau mit Markus Feldenkirchen

Wenn Trumps Entwicklung zwischen erstem und letztem TV-Duell weiter so rasant fortschreite, dann könne er "in 10 bis 15 Jahren tatsächlich wie ein echter, würdiger Präsident auftreten", so Markus Feldenkirchen vom Spiegel.

3 min 3 min 23.10.2020 23.10.2020 Video verfügbar bis 23.10.2021 Video herunterladen