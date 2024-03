Presseschau mit Ronen Steinke

07.03.2024 | 05:30 |

Weselsky "hat verbreitet, es gebe kein Angebot der Gegenseite und in Wahrheit gab es eines, was geheim gehalten wurde", so Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung. "Danach hat er sich rausgeredet."