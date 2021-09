Presseschau mit Sabine am Orde

"Laschet hat möglichst oft versucht, das Wort 'Razzia' mit den Worten 'Scholz' oder 'Finanzminister' in einen Satz zu bringen", so Sabine am Orde, TAZ, zu den FIU-Ermittlungen.

