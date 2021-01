Presseschau mit Stephan Richter

„Es gibt große Angst in den Hauptstädten“ der US-Bundesstaaten, so Stephan Richter vom Online-Magazin The Globalist über die Zustände in den USA. „Politiker werden in ihrer physischen Existenz bedroht, wir müssen hoffen, dass das nicht explodiert“.

